Themen der Woche: Neue Preise und AppleTV+ bei Sky, DAB Plus

Anzeige

AppleTV+ kommt zu Sky Q, der Pay-TV-Anbieter verändert seine Tarif- und Preisstrukur und der DAB-Multiplex NRW geht mit diversen neuen Sendern an den Start: Das waren die Themen der Woche.

AppleTV+ über Sky Q verfügbar

Kunden in Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich und Italien können ab sofort alle viel beachteten Apple TV+ Originals – darunter Trying, die mehrfach mit dem Emmy ausgezeichnete Komödie „Ted Lasso“, „Slow Horses“ mit Oscar-Preisträger Gary Oldman, „The Essex Serpent“ mit Claire Danes und Tom Hiddleston sowie die von der Kritik gefeierten Dokumentationen „The Year Earth Changed“ und „Tiny World“ – über Sky an einem Ort ansehen. Im Einklang mit den anderen Streaming-Partnerschaften von Sky wird Apple TV+ nahtlos in das Sky Erlebnis integriert, damit Kunden die Inhalte einfach entdecken und genießen können.

AppleTV+: Der Streamingdienst für SciFi-Fans

Zudem läuft die sensationelle Serien-Verfilmung der Asimov-SciFi „Foundation“ gerade in der ersten Staffel bei AppleTV+ – und bekommt definitiv noch mindestens eine zweite. Auch „See“ mit „Dune“-Star Jason Momoa und die kürzlich gestartete Invasions-Story „Infiltration“ sind interessante Titel für Freunde wertig produzierter Zukunfts-Narrative.

Die Serie „Infiltration“ mit Star-Schauspieler Sam Neill gibt es bald auch über Sky Q zu sehen (Bild: Apple)

Apple TV+ wird in den kommenden Monaten sowohl auf Sky Glass als auch auf Sky Q verfügbar sein. Sky Glass wird in Deutschland ab Ende 2022 verfügbar sein, in Großbritannien bereits in diesem Monat. Nachdem die Sky Q App für deutsche Sky Kunden auf Apple TV Geräten bereits seit 2018 nutzbar ist, wird die Sky Q App ab Mitte 2022 auch in allen Sky Märkten verfügbar sein.

Hier geht es zum vollständigen Artikel

Neue Tarife und Preisstruktur bei Sky

Im Zuge der Tarif-Umstellung (siehe hier) passt Sky laut eigenen Angaben auch seine Preisstruktur an. Das neue Einstiegsangebot „Sky Ultimate TV“ kostet 20 Euro/Monat. Film-Fans erhalten das gesamte Fiction-Angebot inklusive Sky Cinema-Paket für 10 Euro zusätzlich zu einem Preis von 30 Euro/Monat.

Kunden können das Netflix-Basispaket für fünf Euro/Monat auf die HD-Variante (2 Streams) und für zehn Euro/Monat auf die UHD-Variante (4 Streams) erweitern. Sportfans erhalten derweil auf Wunsch weiterhin das bestehende Basis-Paket ohne Netflix. Das Sky Abonnement mit zugebuchtem Sport-Paket kostet künftig 20 Euro/Monat, mit zugebuchtem Bundesliga-Paket 27 Euro/Monat und das gesamte Sport-Angebot 32,50 Euro/Monat.

Außerdem können die Kundinnen und Kunden unter anderem das Sky Kids Paket (+ 5 Euro/Monat), das Multiscreen-Paket (+10 Euro/Monat) und Sky Go Plus (+ 5 Euro/Monat) dazu buchen. Die Kunden bleiben laut Anbieter mit der neuen Preis- und Paketstruktur flexibel, da sie nach den ersten 12 Monaten monatlich kündigen können und die Möglichkeit haben, sich für eine neue Vertragslaufzeit neu zu binden, um die Vorteilskonditionen zu erhalten.

Die neue Paket- und Preisstruktur tritt für Neukunden ab dem 9. November 2021 in Kraft. Entertainment-Fans können bis zu diesem Zeitpunkt noch ein Sky-Abo zu den alten Konditionen abschließen.

DAB Plus: Multiplex in NRW gestartet

Mit insgesamt 16 Sendern im neuen, landesweiten Programmangebot der audio.digital NRW GmbH wird sich die Vielfalt nochmals deutlich erhöhen. Zusammen mit den bereits jetzt ausgesendeten regionalen und bundesweiten DAB-Plus-Programmen werden im bevölkerungsreichsten Bundesland dann insgesamt bis zu 60 Radioprogramme in bester digitaler Qualität zu empfangen sein, sowohl zu Hause als auch unterwegs im Auto.

Diese 10 neuen DAB-Plus-Programme sind zum Start dabei:

Antenne NRW (ANTENNE NRW GmbH & Co. KG) – Die besten Hits aller Zeiten mit dem Lebensgefühl von NRW für 30- bis 59-Jährige

egoFM (RADIO NEXT GENERATION GmbH & Co. KG) – Ein (Jugend)Kulturradio für ein urbanes und individuelles Publikum mit aktueller und richtungsweisender Musik aus allen Genres

Energy NRW (Radio ENERGY NRW GmbH) – zunächst mit den besten neuen Hits für die junge Zielgruppe in Nordrhein-Westfalen, Hit Music Only. Und ab Anfang 2022 dann mit einem deutlichen inhaltlichen Lokalbezug.

Kiss FM (KISS FM Radio GmbH & Co. KG) – Black Urban Dance für die junge, urbane Zielgruppe unter 30 Jahre

kulthitRADIO (Studio Gong NRW GmbH & Co. Studiobetriebs KG) – Interaktives Musikformat mit Kulthits von 1980 bis heute für Musik-affine 30- bis 59-Jährige

Noxx (radio NRW GmbH) – Modern-Pop-Musikformat für junge Erwachsene

RADIO 21 – NRWs bester Rock´n Pop (NiedersachsenRock21 GmbH & Co. KG) – Musikalische Unterhaltung für Rock-Liebhaber von 25 bis 55 Jahre

Radio Bollerwagen (FFN-Mediengruppe / Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG) – Xtreme Party Music. Die besten Party-Hits rund um die Uhr. Von den aktuellen Blallermann-Charts bis zu den größten Party-Krachern aller Zeiten – Feierlaune garantiert.

Radio Teddy NRW (Radio Teddy GmbH & Co. KG) – Das Kinder- und Familienradio für Kinder bis 11 Jahre und deren Familien

Schlager Radio (radio B2 GmbH) – Schlager und Informationen für Nordrhein-Westfalen. Außerdem Spiel, Spaß und gute Laune mit aktuellen- und Kult-Schlagern.

Ab dem 29. Oktober können sich Radiohörer in Nordrhein-Westfalen über eine große Auswahl weiterer Programme via DAB Plus freuen. Sechs zusätzliche Digitalradiosender kommen in den nächsten Monaten außerdem noch hinzu. Diese finden sich in diesem Bericht.

Mehr „Themen der Woche“

Für Fans des guten Überblicks: Die vergangenen „Themen der Woche“ sind hier zu finden.