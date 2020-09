Vodafone: TV-Neukunden erhalten sechs Monate DAZN gratis dazu

Anzeige

Pünktlich zum Bundesligastart hat Vodafone ein attraktives Angebot für alle Fußballfans: Wer sich für „GigaTV Cable“ oder „HorizonTV“ entscheidet, erhält sechs Monate DAZN inklusive.

Neukunden, die sich bei Vodafone zwischen dem 17. September und dem 2. November für den Bezug von GigaTV Cable oder HorizonTV entscheiden, erhalten zum Bundesligastart sechs Monate DAZN inklusive. Nach den sechs Monaten kostet das DAZN-Abo 11,99 Euro im Monat und kann monatlich gekündigt werden. Die Vodafone TV-Angebote kosten zu Beginn jeweils ab 9,99 Euro pro Monat, nach den ersten sechs Monaten 14,99 Euro pro Monat.

Seit einer Woche ist darüber hinaus auch das GigaCableMax-Angebot für dauerhaft nur 39,99 Euro monatlich wieder erhältlich (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s laut Vodafone ideal fürs Streamen von (DAZN-)Fußballübertragungen. Auch dieses Angebot läuft bis 2. November.

28 Spielbegegnungen am Freitag werden von DAZN gezeigt, ebenso die fünf frühen Sonntagsspiele mit Anpfiff um 13.30 Uhr sowie die Spiele am Montagabend um 20.30 Uhr. Zudem überträgt DAZN am 4. und 8. Spieltag jeweils die von Freitagabend auf Samstag, 20.30 Uhr, verschobenen Spiele. Fans erleben auf DAZN auch den Supercup am 30. September und alle Relegationsspiele.