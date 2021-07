Sky Sport News kehrt zurück ins Pay-TV: Das ändert sich

Anzeige

Ab dem morgigen Mittwoch ist Sky Sport News nur noch exklusiv für Sky Kunden empfangbar. Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, der im kommenden Dezember sein zehnjähriges Jubiläum feiert und die vergangenen viereinhalb Jahre frei empfangbar zu sehen war, ist künftig als Bestandteil des Entertainment Pakets im Sky Abonnement sowie bei Bestellung eines Sky Tickets enthalten.

Mehr Live-Bilder, weniger Werbung

Alle Kunden werden den Sender somit weiterhin empfangen und profitieren laut Anbieter darüber hinaus von den neuen Möglichkeiten der Programmgestaltung, die mit der Rückkehr ins Pay-TV einhergehen soll. So wird unter anderem mehr Bildmaterial aus von Sky live übertragenen Wettbewerben zu sehen sein. In den Rolling News wird es zudem weniger Werbeunterbrechungen geben.

Sky Sport News: So geht es im Pay-TV los

Unmittelbar vor dem Start der 2. Bundesliga und der Olympischen Spiele in Tokio meldet sich Sky Sport News am Mittwoch mit „2. Bundesliga – Spezial“ um 15.00 Uhr, „Transfer Update – die Show“ ab 18.00 Uhr und um 19.00 Uhr mit der letzten Episode des Magazins „#TeamTokio“, in dem neun deutsche Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg zu den Spielen begleitet werden. Abgerundet wird der Tag um 21.00 Uhr vom innovativen Quiz „#KönigFußball – Weißt du mehr als wir?“ mit Sky Experte Torsten Mattuschka und Werder-Profi Leonardo Bittencourt. Das interaktive Format wird parallel auch auf Instagram live ausgestrahlt, wo sich die Zuschauern beteiligen können. Tags darauf zeigt Sky Sport News erstmals das neue Format „2. Bundesliga – Deine Vorschau“ zur Einstimmung auf den Auftaktspieltag.

Live-Fußball: Testspiele bei Sky Sport News

In den Tagen danach dürfen sich die Zuschauer auch auf Live-Fußball freuen, wenn Sky Sport News die Testspiele von Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg am 24. Juli (ab 16.55 Uhr) und AS St. Etienne am 31. Juli (ab 15.25 Uhr) überträgt.

