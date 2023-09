DAZN will UHD „bald“ anbieten

Anzeige

Es ist noch gar nicht so lange her, da hat DAZN „gerade einmal“ den Sprung zu FullHD vollzogen, doch wann kommt endlich UHD-Live-Sport? DIGITAL FERNSEHEN hat nachgehakt:

Grundsätzlich gibt es für DAZN die Möglichkeit, Live-Fußball in UHD zu zeigen. Konkurrent Sky macht in der Bundesliga ja bekanntlich bereits Gebrauch von den von Sportcast zur Verfügung gestellten UHD-Rahmenbedingungen (Anm. d. Red.: Hierzu bald ebenfalls mehr bei DF). Dennoch ist steckt man beim Sportstreaminganbieter noch ein Register tiefer fest, was die Bildqualität.

Darauf angesprochen entgegnete ein DAZN-Sprecher, dass man für die Einführung von FullHD sehr viel positives Feedback von unseren Kunden erhalten habe und man natürlich sein Produkt für alle Fans ständig weiterentwickeln wolle. „Unser Ziel ist es, immer die bestmögliche Bild- und Tonqualität anzubieten und wir sind zuversichtlich, dass wir bald auch in UHD streamen können.“

DAZN zuversichtlich beim Thema UHD-Streaming

©Proxima Studio/stock.adobe.com

So weit, so vielversprechend. Konkrete Zeitpläne für das Thema UHD sind DAZN jedoch nicht zu entlocken. Bleibt nur zu hoffen, dass der nächste Sprung in puncto Bildqualität nicht so lange dauert wie der zu FullHD, das seit 2021 Standard ist.

Im DF-Forum gab es zudem Gerüchte, nach denen die Telekom bereits als erster Partner für einen etwaigen UHD-DAZN-Sender bereit stehen würde. Völlig von der Hand zu weisen sind diese Spekulationen zwar nicht, schließlich hat die Telekom bei der vergangenen EM und WM bereits Erfahrungen mit UHD-Übertragungen gesammelt. Beide Anbieter arbeiten darüber hinaus mit Plazamedia zusammen. Wobei das Münchner Unternehmen zuletzt auch als Produktionsdienstleister mit den Magenta-UHD-Signalen betraut war und dementsprechend auch bereits in gewisser Weise vertraut sein dürfte.

Doch bei aller Plausibilität ist an diesem Gerücht zumindest zum jetzigen Zeitpunkt laut DAZN nicht dran. „Die dort (Anm. d. Red.: in dem betr. Kommentar im DF-Forum) beschriebenen, angeblichen Pläne mit der Deutschen Telekom gibt es nicht.“ stellt der Sportstreaminganbieter relativ deutlich klar.

Dementi zu Telekom-Gerüchten

Wenn es aber „bald“ – wie DAZN selbst eingangs dieses Artikels ankündigt – so kommen sollte, dass man UHD-Bildqualität anbieten kann, könnte die bereits bestehende Kooperation mit der Telekom natürlich erweitert werden.