Paramount+ endlich auch in UHD

Paramount+ goes UHD: Der Streamingdienst bietet – Stand jetzt – immer noch keine Inhalte in UltraHD an. Das könnte sich jedoch zeitnah ändern.

Offiziell lautet die Kommunikation für den deutschen Markt zwar immer noch „in 2024“, was somit noch bis zu neun Monate dauern kann. Jedoch ist bereits im März Frankreich an der Reihe gewesen. Dieser Umstand legt den Verdacht nahe, dass es womöglich deutlich weniger als ein Dreivierteljahr dauert, bis Paramount+ auch hierzulande mit UHD-Inhalten an den Start geht.

Paramount+ wählt wie so viele den Weg des Premium-Abos für UHD-Inhalte

Wenn es dann soweit ist, wird ein Premium-Abo in Deutschland Einzug halten. Ähnlich wie es bereits Netflix und andere vorgemacht haben, spendiert also auch Paramount+ UHD nur denjenigen, die bereit sind, einen Aufpreis in Kauf zu nehmen. Im Nachbarland gestaltet sich dieser mit einer um drei Euro höheren Monatspauschale zu Buche (11 anstatt 8 Euro).

Aktuelles Angebot noch ohne UltraHD-Content

Paramount+ (ohne UHD-Support) ist aktuell zum halben Preis zu haben. © Paramount

Wer nicht warten möchte, bis Paramount+ endlich auch in Deutschland UHD-Inhalte anbietet, kann aktuell ein Sonderangebot in Anspruch nehmen. Die Heimat von „Star Trek„, „Yellowstone“ mit Kevin Costner und „Halo“, ist derzeit für ein Jahr zum halben Preis buchbar. Die Voraussetzungen hierfür sind dem DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom Vortag zu entnehmen.