Sky-Entschädigung für Bundesliga-Panne steht fest

Sky Go- und Monatstickets-Kunden bekommen nur eine kleine Entschädigung für die technischen Probleme beim Bundesliga-Spitzenspiel Bayern gegen Dortmund.

Die betroffenen Sky Go-Nutzer können sich bis zum 31. Dezember einen Film kostenlos aus dem Sky-Store ausleihen. Für Sky Ticket-Kunden gilt diese Regelung nicht. Das DIGITAL FERNSEHEN vorliegende Sky-Statement im Wortlaut:

„Sky Ticket User, die speziell um das Spiel zu sehen, am 9. November 2019 ein Tagesticket bzw. ab 3. November 2019 ein Wochenticket gebucht haben, erhalten den Kaufpreis hierfür zurück. Die betroffenen Nutzer eines Supersport Monatstickets oder von Sky Go, werden direkt kontaktiert und erhalten als Ausgleich zusätzlichen Sky Content geschenkt oder zu einem nennenswerten Discount. Zu dem Content, den wir betroffenen Sky Go Nutzern schenken, gehören Freifilme aus dem Bereich Sky Store.“

Das heißt, dass nur Kurzentschlossene mit einer vollen Rückerstattung rechnen können. Der Rest wird mit einer relativ kleinen Wiedergutmachung Vorlieb nehmen müssen. Weiter heißt es in dem Statement noch, dass die betroffenen Kunden bis spätestens Ende 2019 auch noch direkt über die für sie zutreffende Art der Kompensation informiert werden.

Die Übertragung des Bundesliga-Krachers FC Bayern München gegen Borussia Dortmund am 9. November wurde von technischen Pannen überschattet. Während die Übertragung des Bayern-Sieges in der Allianz Arena im Fernsehen funktionierte, wackelte das Online-Signal oder verschwand sogar komplett. Das hatte für großen Ärger bei den Fußball-Fans gesorgt. Die massiven technischen Probleme bei der Übertragung im Internet begannen schon im Vorfeld des eigentlichen Spiels in München. Sky hatte sich noch während des Spiels für den Blackout entschuldigt.