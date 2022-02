ZDF Liveprogramm jetzt auch über Roku verfügbar

Anzeige

Roku erweitert sein Live-TV-Angebot nun auch um die Inhalte des ZDF. Die Erweiterung der Partnerschaft kommt pünktlich zu den Olympischen Spielen.

Zuschauer streamen in den Mediatheken der beiden öffentlich-rechtlichen Anstalten in Echtzeit „Livestrecken“ auf ihrem TV. Alle Wettbewerbe gibt es aber auch als Video on Demand zu sehen. Ab sofort stehen damit in der ZDF-Mediathek eine Vielzahl von Sendern, darunter etwa ZDFneo und ZDFinfo, auf den Roku Streaming Playern zur Verfügung, wie bisher schon in der ARD Mediathek. Das teilte Roku am Freitag mit. In der ARD-Mediathek können die Nutzer unter anderem Das Erste, ARD-Alpha, One und alle Dritten Programme der ARD live streamen.

„Wir freuen uns, unseren Kund:innen rechtzeitig zu den Winterspielen in Peking weitere Live-TV-Sender über die Roku-Streaming-Player zu bieten. Roku hat es sich als Ziel gesetzt, sein Entertainment-Angebot stets zu erweitern und den Roku-Nutzern die beste Auswahl an On-Demand- und Live-TV-Inhalten zu bieten.“ – Bernhard Gloeggler, Territory Lead Content Partnerships und Distribution bei Roku.

Neben ZDF und ARD überträgt auch DAZN (Eurosport 1 und Eurosport 2), ebenfalls auf Roku verfügbar, die Winterspiele. Roku-Nutzer können ARD und ZDF dabei direkt über den Roku-Channel- Store zum Startbildschirm hinzufügen.

Text: Roku/ Redaktion: JN