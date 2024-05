ARD setzt Sparkurs bei „Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“ an

Die ARD plant langfristige Veränderungen und kürzt die Sendezeit der beliebten Dauerbrenner-Telenovelas „Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“ ein.

Bei den beliebten Telenovelas „Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“ stehen Veränderungen und vor allem Kürzungen an. Wie DIGITAL FERNSEHEN bereits im April berichtete, werden beide Daily Soaps vom 21. Mai an bis in den August hinein aus dem ARD-Nachmittagsprogramm verbannt und durch andere Sendungen und Formate ersetzt. Doch auch darüber hinaus soll es künftig weniger Sendezeit für die erfolgreichen ARD-Dauerbrenner geben.

Eine Stunde weniger Sendezeit für „Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“

Im Hotel Fürstenhof spielen sich die Geschichten von „Sturm der Liebe“ ab – Bild: © ARD/Mandfred Laemmerer

Auf den ersten Blick stehen die Zeichen für Fans eigentlich ganz gut, denn die ARD hat die Produktionsverträge für „Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“ bis 2027 verlängert. Doch im gleichen Zuge stehen große Veränderungen schon bei den Dreharbeiten an. War bislang für jeweils eine Folge der beiden Sendungen eine Länge von 48 Minuten vorgesehen, wird die Episodendauer künftig auf 24 Minuten herunter gekürzt. Wo aktuell also beide Telenovelas zusammen zwei Stunden im ARD-Nachmittagsprogramm füllen (14 bis 16 Uhr), soll in Zukunft nur noch eine Stunde Sendezeit für beiden Soaps ausreichen.

© ARD/Studio Hamburg Serienwerft – Heike Drechsler spielt bei „Rote Rosen“ mit

Die Einkürzung der Sendezeit für „Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“ will die ARD künftig nutzen, um andere Nachmittags-Sendungen und -Formate zu etablieren. Zunächst werden ab 21. Mai TV-Sendungen wie „Leben.Live! – Mein ARD-Nachmittag“ die Lücke füllen. Im Sommer stehen dann im ARD-Nachmittagsprogramm die Tour de France und die Olympischen Spiele an. Wie genau as dann ab August weiter geht, bleibt aber vorerst noch unklar. Die Produzenten und Autoren der beiden Telenovelas verkünden die Kürzung der Episodendauer auf 24 Minuten zumindest als Chance für spannendere und straffer erzählte Geschichten.