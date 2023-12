DFB-Pokal-Viertelfinale: Drei Spiele live bei ARD und ZDF, nur eins Sky-exklusiv

Ab Ende Januar steigt das Viertelfinale im DFB-Pokal: Die Auslosung ergab ein vorweggenommenes Finale, das neben zwei weiteren Partien im Free-TV bei ARD und ZDF zu sehen sein dürfte. Nur eine Begegnung läuft Pay-TV-exklusiv bei Sky.

Das angesprochene Highlight im DFB-Pokal-Viertelfinale ist die Paarung Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart, die es umgekehrt am letzten Bundesliga-Spieltag (Anm.: 1:1) erst gegeben hat. Neu in dieser Saison ist, dass alle vier Spiele an vier verschiedenen Terminen stattfinden (30., 31. Januar, 6., 7. Februar). Ergo wird es keine Konferenz mehr bei Sky geben können, da das gleiche Prozedere auch fürs Halbfinale gilt. Welches Viertelfinale Pay-TV-exklusiv ausgestrahlt wird, ist noch nicht klar.

Die drei weiteren Spiele, deren konkrete Ansetzungen ebenfalls noch nicht feststehen, lauten:

Hertha BSC – 1.FC Kaiserslautern

St. Pauli – Fortuna Düsseldorf

1.FC Saarbrücken – Borussia Mönchengladbach

DFB-Pokal live im Free-TV: Leverkusen – Stuttgart dürfte sicher bei ARD oder ZDF laufen

Das Objekt der Begierde: Der DFB-Pokal wird dieses Jahr in jedem Fall an eine Mannschaft gehen, die schon sehr lange nicht mehr (oder noch nie) den Wettbewerb gewinnen konnte. © look@me – stock.adobe.com

Dass drei der vier Partien live im Free-TV laufen, ergibt sich aus der TV-Rechte-Lage, die 15 frei empfangbare Übertragungen vorsieht. Da bereits neunmal von diesem Recht Gebrauch gemacht wurde und Finale sowie beide Halbfinale sicher im Free-TV gezeigt werden, bleiben folglich noch drei Viertelfinal-Spiele übrig.

Sobald die Sender die Verteilung bekannt geben, berichtet DIGITAL FERNSEHEN zeitnah.