Gülcan und Collien feiern 30 Jahre Musikfernsehen

Die ehemaligen Viva-Moderatorinnen Gülcan Kamps und Collien Ulmen-Fernandes feiern 30 Jahre Musikfernsehen in Deutschland und präsentieren ihre Lieblingshits im TV.

Einst gehörten die Musik-Fernsehsender Viva und MTV zur deutschen Jugendkultur wie die „Bravo“ und „GZSZ“. In Zeiten von Youtube, Spotify und Co. sind die Glanzzeiten des Musikfernsehens längst vorbei. Dennoch – oder gerade deshalb – feiert der Sender Deluxe Music demnächst das 30. Jubiläum des Musik-TV in Deutschland. Der Jahrestag bezieht sich auf den Sendestart von Viva in Köln am 1. Dezember 1993.

Gülcan Kamps und Collien Ulmen-Fernandes präsentieren ihre Lieblingshits bei Deluxe Music

Deluxe Music ist einer der wenigen Musik-Fernsehsender, die heute noch in Deutschland auf Sendung sind. (© Screenshots: Auerbach Verlag; Logo: Deluxe Music)

Und zur Nostalgie-Feier holt sich der Quasi-Nachfolger von Viva und MTV zwei bekannte Viva-Gesichter ins Boot: Gülcan Kamps und Collien Ulmen-Fernandes präsentieren bei Moderator Markus Kavka in jeweils zwei Stunden ihre Lieblingshits aus der Musikfernseh-Geschichte und plaudern aus dem Nähkästchen. Markus Kavka begann seine Medien-Karriere – wie sich der ein oder andere erinnern wird – wie die beiden Frauen bei Viva.

„Countdown Deluxe Special“: Zwei Sendungen mit Gülcan und Collien

Am 1. Dezember, ab 21.00 Uhr, läuft „Countown Deluxe Special: Top 20 by Gülcan“. In der Sendung stellt Gülcan Kamps ihre Favoriten aus drei Jahrzehnten Musikfernsehen vor.

Knapp eine Woche darauf, am 7. Dezember, ab 19.00 Uhr, folgt dann „Countown Deluxe Special: Deluxe 2000 by Collien“. In dieser Sendung liegt der Fokus auf den Lieblingsclips aus den 2000er Jahren. Britney Spears, Shakira und Nelly könnten hier noch einmal ihre Dancemoves auspacken und über die Fernsehbildschirme flimmern.

