So läuft die Darts-WM im TV und Stream

In London startet heute wieder die alljährliche Darts-WM. Die Aussichten für deutsche Teilnehmer ist dabei ungefähr so gering wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Nichstdestotrotz boomt der Kneipensport immer weiter. Daher wird im TV und Stream wieder munter live berichtet.

Wer ab diesem Donnerstag (20.00 Uhr) Sport1 oder DAZN einschaltet, wird – mit Ausnahme von Silvester und der drei Weihnachtstage – bis 3. Januar jeden Tag die Darts-WM sehen können. Der Streamingdienst DAZN zeigt jede Session aus dem Alexandra Palace in London, Sport1 veranschlagt insgesamt 135 Live-Sendestunden vom wichtigsten Darts-Turnier der Welt. Für den Sender ist zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel für mehrere Tage Max Hopp als Experte vor Ort, wie Sport1 vor dem Turnier bekannt gab.

Darts-WM erneut ohne Max Hopp an der Scheibe, dafür aber am Mikrofon

Hopp, der zum zweiten Mal in Serie nicht für die WM qualifiziert ist, soll dabei eine Rolle wie Bastian Schweinsteiger bei der derzeit laufenden Fußball-WM in Katar einnehmen. Auch für DAZN ist Hopp im Einsatz. Die meisten der 96 Partien werden bei dem Streamingdienst von Elmar Paulke kommentiert. In Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel sind insgesamt drei Deutsche in London dabei. Zum engen Favoritenkreis gehören sie nicht. Titelverteidiger ist Peter Wright aus Schottland.