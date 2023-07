TV-Saisonausblick: Das plant Sat.1

Anzeige

„Sat.1 ist älter geworden“ – aha! Was hinter dieser Aussage von Senderchef Daniel Rosemann steckt und was man in näherer Zukunft vom Bällchen-Sender so erwarten kann, verrät DIGITAL FERNSEHEN.

Anzeige

Sat.1 wächst nach eigenen Angaben. In seiner Relevanz-Zielgruppe (Z. 14-59 Jahre) konnte sich Sat.1 in der Prime Time (20.15-23.15 Uhr) in den vergangenen zwölf Monaten (1. Juni 2022 bis 12. Juni 2023) trotz Fußball-WM im Vergleich zum Vorjahr (1. Juni 2021 bis 12. Juni 2022) um +0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent Marktanteil steigern – gleich vier Abende in der Prime Time laufen besser. „2024 wird SAT.1 an einem zusätzlichen Abend Eigenproduktionen in der Prime Time spielen“, kündigte Daniel Rosemann zudem im Kontext der Screenforce Days 2023 an.

„Sat.1 ist in den vergangenen Monaten in der Prime Time dank seiner Eigenproduktionen weiblicher und älter geworden. Diese Positionierung wollen wir in den nächsten zwölf Monaten ausbauen“, gibt Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann die Ausrichtung von SAT.1 vor. „Um dieses Ziel zu erreichen, wird SAT.1 ab 2024 mehr Eigenproduktionen in der Prime Time zeigen.“

Sat.1-Chef: Wir sind nun weiblicher und älter – und das ist gut so

Das Primetime-Publikum von Sat.1 ist nach den Worten des Senderchefs Daniel Rosemann „weiblicher und älter“ geworden. „Diese Positionierung wollen wir in den nächsten zwölf Monaten ausbauen“, gab Rosemann als Sat.1-Kurs vor. „Um dieses Ziel zu erreichen, wird Sat.1 ab 2024 mehr Eigenproduktionen in der Primetime zeigen.“ Man werde im Herbst auf viele vertraute Marken setzen. Dazu zählten „The Taste“, „Zurück in die Schule“, „The Voice of Germany“ und „Promi Big Brother“, so Rosemann. Auch Neuheiten sind geplant.

Geht auf Sat.1 erneut „Zurück in die Schule“: Jörg Pilawa. Foto: Sat.1/ Thomas Leidig

„2024 wird Sat.1 an einem zusätzlichen Abend Eigenproduktionen in der Primetime spielen“, kündigte Rosemann anlässlich des Branchentreffs Screenforce Days 2023 an. Unter anderem hat sich der Sender die Rechte der Strategie-Quizshow „The Floor“ (Arbeitstitel) gesichert, die John de Mol mit seiner Firma Talpa Concepts entwickelt hat. In dieser Show treten 100 Kandidatinnen und Kandidaten zu 99 Duellen an. Wer gegen wen spielt, entscheidet sich auf der LED-Spielfläche.

Ebenfalls neu ist die Hochzeitsshow „Stranded on Honeymoon Island“ (ebenfalls noch ein Arbeitstitel). „Direkt nach einem Treueschwur erleben Paare ein sehr besonderes Kennenlernen – sie müssen zwei Wochen auf Honeymoon Island leben. Allein. Ohne Handy. Das Paradies bringt jedes Pärchen schnell in sehr emotionale Sphären“, kündigt Sat.1 an. Andrea Kiewel feiert 2024 zudem vier Mal „Kiwis große Partynacht“ in Sat.1. Jörg Pilawa fragt Ende 2023 in „Das 1 % Quiz“, wie clever Deutschland ist.

© Sat.1

Andrea Kiewel feiert 2024 viermal „Kiwis große Partynacht“ in SAT.1. Bei Kiwi wird mit den Heldinnen und Helden der deutschen Musik gesungen, getanzt, gelacht und gefeiert.

2024 ebenfalls im Programm: „Stars in der Manege“, „The Voice Kids“ und „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“. Noch im Juli startet der Bällchen-Sender seine Marken-Check-Reihe „Der Sat.1-Check“ wieder (Donnerstag, 13. Juli) mit dem Thema Fast Food. Die weiteren Themen im Sommer: Discounter und Online-Shops. Für 2024 produziert SAT.1 neue Folgen von „Einsatz mit Herz“ – mit zwei neuen Ärzten.

Mehr Live-Sport denn je

„Sat.1 zeigt in den nächsten zwölf Monaten mehr Spitzensport denn je“, sagt Daniel Rosemann. „Elf Bundesliga-Spiele live, die U21-Europameisterschaft und die kommende Eishockey-Weltmeisterschaft.“ Bei den Bundesliga-Spielen rechnete Rosemann jedoch auch den Super-Cup und die Relegation mit ein.

Bayern München eröffnet am Freitag, 18. August 2023, live in SAT.1 die Bundesliga-Saison. Schon am Freitag, 28. Juli 2023, startet die 2. Bundesliga live in Sat.1. Am Samstag, 12. August 2023, trifft Bayern München im Supercup auf RB Leipzig. Mit welchen Spiel es in der neuen Saison los geht, steht im Übrigen seit Freitag auch fest (DF-Bericht hierzu).

Die nächste Eishockey-Weltmeisterschaft startet dann am 10. Mai 2024. Sat.1 zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft, die aktuell Vize-Weltmeister ist.

Gleich zwei deutsche Serien produziert SAT.1 für den Vorabend. „2024 kommt deutsche Fiktion zu SAT.1 zurück“, sagt Daniel Rosemann. „Wir starten in diesen Tagen mit den Dreharbeiten zu ‚Die Landarztpraxis‘. Die Serie ‚Das Küstenkommissariat‘ drehen wir voraussichtlich ab Herbst. Von beiden Serien drehen wir erst einmal 60 Folgen.“

„Das Küstenkommissariat“ (AT) wird von Pyjama Pictures produziert, „Die Landarztpraxis“ von filmpool entertainment.

Mit Material der dpa und Sat.1

Bildquelle: joergpilawa-sat.1: Sat.1/ Thoms Leidig

df-kiwis-grosse-partynacht-sat-1: Sat.1

sat1logo: © Sat.1