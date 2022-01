Die Trailer der Woche mit Roland Emmerich, Batman und Shakespeare

Anzeige

Unsere Trailer der Woche werfen einen Blick auf das neue Actionspektakel von Roland Emmerich, eine bildgewaltige Shakespeare-Verfilmung und den neuen Batman.

Moonfall

Als wir Ende 2021 die ersten fünf Minuten von Roland Emmerichs neuem Film „Moonfall“ vorstellten, war bereits vage bekannt, in welche Richtung der Actionstreifen gehen wird. Der Mond soll in Emmerichs neuem Werk auf die Erde stürzen, während ein Astronauten-Team entdeckt, dass der Himmelskörper noch ein ganz besonderes Geheimnis birgt. Wie abgefahren das alles tatsächlich werden könnte, davon vermittelt nun der neueste Trailer einen Eindruck. Die üblichen Emmerich’schen Naturkatastrophen scheinen nur den Auftakt für schräge Action im Weltall zu sein. Kinostart ist am 3. Februar.

Macbeth

Joel Coen, einer der berühmten Coen-Brüder („No Country for Old Men“, „Fargo“), hat Shakespeares „The Tragedy of Macbeth“ neu verfilmt. Während der bildgewaltige Schwarz-Weiß-Film bereits seit Ende Dezember auf der großen Leinwand zu bestaunen ist, steht nun der Start im Streaming auf Apple TV+ bevor. Bereits vergangenes Jahr hatten wir auf die ersten Teaser zum Film verwiesen, jetzt hat Apple einen ersten längeren Trailer auf Deutsch veröffentlicht, der Frances McDormand und Denzel Washington als mordendes Königspaar vorstellt. Ab dem 14. Januar kann man die Dramenverfilmung streamen.

The Batman

Eine interessante Besetzung: Robert Pattinson („Der Leuchtturm“) wird den neuen Batman verkörpern. Zum Jahreswechsel hat Warner noch einmal kräftig den Hype angekurbelt und einen neuen Trailer zu dem bevorstehenden Superheldenfilm veröffentlicht. Darin gibt es neben düsteren Bildern, dröhnender Musik und allerhand Prügelei auch neue Ausschnitte aus der Beziehung zwischen Batman und der von Zoë Kravitz gespielten Catwoman. Ab dem 3. März kann man in den Kinos erleben, ob dem Fledermausmann nach der starken Christopher-Nolan-Trilogie und den Zack-Snyder-Filmen noch einmal ein eindrucksvolles Comeback gelingt.

