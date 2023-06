Disney+ im Juli 2023: Reihenweise Kult-Comebacks

Anzeige

Disney+ hat für den Juli 2023 in der Kiste für Kultserien und -Filme gewühlt und zahlreiche Schätze dabei gehoben: Unter anderem mit dabei „True Lies“, „Ganz oder gar nicht“ und „Futurama„.

Ebenfalls interessant: „Star Wars: Ahsoka“ – dann startet die neue Disney+ Serie

Alle Disney+ Juli-Neustarts im Überblick

5. Juli

The Great North – Neue Folgen der 3. Staffel (Star)

The Nanny’s Secrets – Staffel 1 (Star)

Kizazi Moto: Generation Fire

12. Juli

Ganz oder gar nicht – Die Serie: Comeback des britischen Kult-Films von 1997 in Serienform

The Company You Keep – Staffel 1 (Star)

Große Erwartungen – Staffel 1 (Star)

A Superfantastica Historia do balao – Staffel 1 (Star)

The Secrets of Hillsong

19. Juli

The Lesson is Murder – Staffel 1 (Star)

Snowfall – Staffel 6 (Star)

24. Juli

Bildrechte: 20th Television

Futurama – Staffel 11: Das Comeback der Matt-Groening-Kultserie startet nach 10 Jahren im Juli bei Disney+

26. Juli

How I Met Your Father – Neue Folgen der 2. Staffel (Star)

Drag Me to Dinner – Staffel 1 (Star)

28. Juli

Die wunderbare Welt von Micky Maus: Steamboat Silly (Disney)

30. Juli

Imagine Dragons Live in Vegas (Star)

Disney+ Katalogtitel

7. Juli

Badetag (1970) (Disney)

Der Freizeitkapitän (1961) (Disney)

Micky, der Bauarbeiter (1933) (Disney)

Frankies Katzenmusik (1947) (Disney)

Goofy macht Gymnastik (1949) (Disney)

Tanz der Skelette (1929) (Disney)

12. Juli

Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur – Staffel 1 (Marvel)

14. Juli

True Lies – Wahre Lügen (Star) – Der Kultfilm mit Jamie Lee Curtis und Arnold Schwarzenegger ab Juli bei Disney+.

19. Juli

Chapelwaite – Staffel 1 (Star)

25. Juli

Hör mal, wer da hämmert – Staffel 1 bis 8 (Star)

Zudem wird es im Rahmen des Themenmonats „Hai Life“ auf National Geographis im Juli noch zahlreiche Meeresdokus auf Disney+ zu sehen geben.

