NFL Draft im Free-TV und Livestream ab heute Nacht

Der NFL Draft 2024 startet in der Nacht zum 26. April. Bei dem dreitägigen Event in Detroit werden die 257 Picks verkündet. Welche TV-Sender und Streaming-Anbieter das Football-Ereignis übertragen, zeigt diese Übersicht.

Die Talentbörse der National Football League der USA, der NFL Draft, steht an. Vom 25. bis 27. April wählen die 32 Teams in Detroit ihre Nachwuchsspieler. Durch die Zeitverschiebung startet das Event in Deutschland erst in der Nacht zum 26. April. Mehrere Sender und Anbieter zeigen den NFL Draft 2024 live, sowohl im Free-TV als auch im Livestream.

NFL Draft 2024: Live-Übertragung bei Nitro, RTL+, DAZN

RTL holt das Football-Event ins deutsche Free-TV, zum Sender Nitro. Dort und bei RTL+ läuft die einzige Live-Übertragung vom NFL Draft in deutscher Sprache. Alle sieben Runden des NFL Drafts sind beim Streamingdienst RTL+ im Livestream zu sehen. Bei Nitro im Free-TV läuft, wie auch schon letztes Jahr, nur Runde 1. Allerdings zeigt RTL+ alle Übertragungen diesmal kostenlos und frei zugänglich.

Das mag daran liegen, dass das NFL Network den Draft auch auf seiner eigener Website gratis im Livestream zeigt. Der hauseigene 24/7-Kanal der Profiliga ist auch bei RTL+ verfügbar – und bei DAZN.

DAZN zeigt den NFL Draft im Livestream nämlich auch an allen Tagen. Das ist entweder über das normale kostenpflichtige Abo möglich oder mit dem NFL-Gamepass. Bei DAZN läuft das Event im englischen Originalton.

Überblick: NFL Draft im Livestream und Free-TV – Datum, Uhrzeit und Sender

Nacht auf den 26. April 2024: NFL Draft Runde 1 live ab 1 Uhr bei Nitro und bei RTL+, ab 2 Uhr bei DAZN und NFL Network

live ab 1 Uhr bei Nitro und bei RTL+, ab 2 Uhr bei DAZN und NFL Network Nacht auf den 27. April 2024: NFL Draft Runden 2 und 3 live ab 0.30 Uhr live bei RTL+, ab 1 Uhr bei DAZN und NFL Network

live ab 0.30 Uhr live bei RTL+, ab 1 Uhr bei DAZN und NFL Network 27. April 2024: NFL Draft Runden 4 bis 7 live ab 18 Uhr im NFL Network, auf RTL+ und DAZN

