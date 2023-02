„A-Team“, „Knight Rider“ und viele Filmhits für ProSieben und Co.: Nächster Hollywood-Deal

Anzeige

Die ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins übergeordnete Seven.One Entertainment Group schließt ihren bislang größten gemeinsamen Film- und Serien-Deal mit NBCUniversal ab. Erst kürzlich hatte man ein ähnliches Paket mit MGM schnüren können (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Anzeige

Mehrere Tausend Programmstunden made in Hollywood: Die Seven.One Entertainment Group wird Haupt-Medienpartner von NBCUniversal in Deutschland und hat sich mit NBCUniversal Global Distribution auf einen langjährigen und breit gefächerten Rechte-Deal geeinigt. Die vielfältige, exklusive Content-Partnerschaft sichert den Plattformen der Seven.One Entertainment Group Zugriff auf aktuelle und zukünftige Blockbuster des US-Giganten. Dazu zählen neben „Fast & Furious 10“, „Jurassic World – Ein neues Zeitalter“ oder „Ticket ins Paradies“ mit dem Dreamteam Julia Roberts und George Clooney auch ausgewählte NBCUniversal US-Network-Serien, jeweils in Erstausstrahlung auf den hauseigenen Free-TV-Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe. Die Vereinbarung beinhaltet zudem umfassende digitale Auswertungsformen für die Streamingplattform Joyn und vervollständigt somit das breite Entertainment-Angebot der Gruppe über alle Plattformen. Die Seven.One Entertainment Group erhält außerdem Zugang zur großen NBCU-Library mit Filmen, Serien, Factual- und Family-Entertainment-Inhalten.

ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins können sich auf „Jurassic World – Ein neues Zeitalter“ und „Fast & Furious 10“ freuen

Bildrechte: NBCUniversal; Foto:Seven.One Entertainment Group

Zu den Unterhaltungs-Highlights von NBCUniversal zählen aktuelle und künftige Kino-Blockbuster wie „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“, „Jurassic World – Ein neues Zeitalter“ und „Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch“ sowie romantische Komödien wie „Ticket ins Paradies“ mit Julia Roberts und George Clooney. Im Vertrag enthalten sind auch zahlreiche zukünftige Kino-Highlights, darunter „Fast & Furious 10“ und „Der Super Mario Bros. Film“ oder Filme von Oscar®-prämierten Regisseuren, darunter „Oppenheimer“ von Christopher Nolan und „Die Fabelmans“ von Steven Spielberg. Die Seven.One Entertainment Group erhält zudem Zugriff auf die große Film-Library des US-Studios mit bekannten Titeln wie Quentin Tarantinos „Inglorious Basterds“, „Notting Hill“, die Filmreihen von „Zurück in die Zukunft“, „Bridget Jones“, die „Mumie“ oder das „Die Bourne Identität“-Franchise.

Auch viele Klassiker dabei

Die Seven.One Entertainment Group sichert sich die Rechte an neuen Serien wie das Science-Fiction-Abenteuer „Quantum Leap“ mit Raymond Lee und Caitlin Bassett und All-Time-Serien-Klassiker wie „The A-Team“, „Magnum“ mit Tom Selleck, „Knight Rider“ und „Dr. House“. Ergänzt wird das NBCUniversal-Content-Angebot durch ein Factual-Paket. Mit dabei: US-Reihen wie die Immobilienmakler-Serie „Homes – Luxusmakler in L.A.“, die Reality-Reihen „Verpfuscht – Ein Fall für die Beauty-Docs“ und „Keeping Up with the Kardashians“ sowie eine Vielzahl an Family-Entertainment-Titeln, darunter die DreamWorks-Animation-Klassiker „Madagascar: A little Wild“ und das Urlaubs-Special. „Kung Fu Panda: Ein schlagfertiges Winterfest“.

Quelle: Seven.One Entertainment Group

Bildquelle: df-logo-seven-one-studios: Seven One