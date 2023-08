EM 2024: Telekom und RTL kooperieren

Anzeige

Die Telekom und der Free-TV-Sender RTL gehen bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland eine umfassende Kooperation ein.

Die beiden Unternehmen gaben am Dienstag bekannt, unter anderem ein TV-Studio und weite Teile der Produktionsinfrastruktur gemeinsam am RTL-Standort Köln zu betreiben. Zudem werde RTL alle Spiele des Turniers „plattformübergreifend direkt nach Abpfiff mit ausführlichen Highlight-Rechten“ covern. Stephan Schmitter, Chief Content Officer von RTL Deutschland, sagte dazu: „Die Telekom ist ein wichtiger Partner für RTL Deutschland. Daher freuen wir uns sehr, dass wir im kommenden Jahr mit der vollumfänglichen Produktionspartnerschaft zur UEFA EURO 2024 ein weiteres großes Projekt gemeinsam auf die Beine stellen.“

TV-Rechte-Coup von 2019 brachte Telekom in komfortable Situation

Die Telekom hatte sich 2019 überraschend die kompletten Medienrechte für die EM in Deutschland von der Europäischen Fußball-Union UEFA gesichert und dabei unter anderem auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF hinter sich gelassen. ARD und ZDF erwarben Sublizenzen von der Telekom. Demnach werden sie 34 der 51 Spiele live übertragen. Unter anderem alle Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Endspiel. Im Gegenzug veräußerten die Öffentlich-Rechtlichen Sublizenzen an der EM 2020 und der WM 2022 an die Telekom.

Nur bei MagentaTV werden alle Spiele der EM 2024 in Deutschland zu sehen sein. © Telekom

RTL dank Telekom auch mit einem Dutzend Live-Spielen von Heim-EM 2024

Weitere zwölf Spiele sind im Free-TV bei RTL zu sehen. Die Telekom wird über ihr kostenpflichtiges Streaming-Angebot MagentaTV alle 51 Spiele übertragen, darunter fünf Begegnungen exklusiv.

