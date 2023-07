Gute Jahreszahlen: YFE schwimmt gegen den Trend

Anzeige

Your Family Entertainment AG präsentierte auf seiner Hauptversammlung ein hervorragendes Jahresergebnis und blickt mit Zuversicht in die Zukunft von YFE.

Es gibt auch noch positive Nachrichten aus der deutschen TV-Branche. Die Sendergruppe YFE legt in Zeiten drohender Verkäufe (Anm.: Sky & Sport1), Abschaltungen (ServusTV Deutschland) und steigender Einflussnahme ausländischer Investoren (ProSiebenSat.1) im Rahmen der Hauptversammlung der Your Family Entertainment AG eine Umsatzsteigerung um 35 Prozent auf 4,2 Mio. Euro vor.

Daher herrschten dann dort auch zufriedene Gesichter am vorigen Dienstag in der Börse München vor. Die Vorstände Dr. Stefan Piech (CEO) und Bernd Wendeln (COO) sowie Michael Huber (CFO) präsentierten den Aktionären starke wirtschaftliche Kennzahlen und blickten mit Zuversicht auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

YFE entledigt sich sämtlicher Bankverbindlichkeiten

YFE konnte ebenso erfreuliche Bilanzkennziffern präsentieren. Im Geschäftsjahr 2022 wurden mehrere Kapitalmaßnahmen durchgeführt. Das gezeichnete Kapital erhöhte sich auf rund 15,3 Millionen Euro und zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 bestanden keine Bankverbindlichkeiten mehr. Die Bankguthaben erhöhten sich im Jahr 2022 um rund 3,2 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote stieg von 46 Prozent auf 85 Prozent. Somit konnte die Bilanz im abgelaufenen Geschäftsjahr signifikant gestärkt werden.

Dr. Stefan Piech, CEO YFE AG: „Wir sind eine purpose-driven Company; unser Hauptziel ist es, Kindern und Jugendlichen nicht nur Unterhaltung zu bieten, sondern ebenso Bildung, Inspiration und Werte zu vermitteln. Wir glauben fest daran, dass Medien eine transformative Kraft haben und damit auch eine positive Wirkung auf junge Menschen haben können. Diese Überzeugung spiegelt sich in der hohen Motivation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wider. Sie arbeiten mit Leidenschaft und Engagement daran, Inhalte zu schaffen, die nicht nur unterhalten, sondern auch einen Mehrwert bieten.“

Hauptaktionär ändert Namen und wechselt auf NYSE

Wesentlich für die langfristige Entwicklung des Unternehmens ist die strategische Partnerschaft mit YFE-Hauptaktionär Genius Brands International, der seit Montag Kartoon Studios heißt. Einher ging der Namenswechsel mit einem Wechsel des Listings auf die New York Stock Exchange (NYSE), der am Montag in New York feierlich mit dem Läuten der Eröffnungsglocke vollzogen wurde. Mit Kartoon Studios hatte die Your Family Entertainment AG im letzten Jahr eine strategische Partnerschaft in den Bereichen Content und gemeinsamer Vertrieb abgeschlossen, dessen positive Ergebnisse sich bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr widerspiegeln.

Quelle: YFE