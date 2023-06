HD+: Große Veränderung beim Sat-TV-Anbieter

Anzeige

Beim Sat-TV-Anbieter HD+ hat es bereits im Mai 2023 eine große personelle Veränderung gegeben, die wahrscheinlich noch nicht jeder mitbekommen hat.

Andreas Müller-Vondey hat die Position des Geschäftsführers der HD Plus GmbH übernommen. Er tritt damit die Nachfolge von Norbert Hölzle an, der nun Global Head des Geschäftsbereiches „Media“ bei SES, der Muttergesellschaft von HD Plus, ist.

Geboren 1968, verfügt Andreas Müller-Vondey über eine breite Erfahrung im Medienbereich. Nach dem BWL-Studium übernahm er diverse Vertriebsaufgaben bei Premiere und leitete dort zum Schluss den Handelsvertrieb. Nach Jahren der Selbstständigkeit führte sein Weg schließlich zu HD Plus, wo er den Aufbau des Vertriebs und ein eigenes Außendienstteam verantwortete und zuletzt den Bereich Sales und Marketing leitete.

Andreas Müller-Vondey neuer HD+ Geschäftsführer – Hölzle befördert

Andreas Müller-Vondey will an die Arbeit seines Vorgängers anknüpfen und die Entwicklung von HD Plus weiter vorantreiben: „Die HD+ TV-App ist bereits in sehr vielen TV-Geräten integriert. Damit ist der Zugang zu unserem Produkt kinderleicht. HD Plus steht damit mehr denn je für Fernsehen in bester Qualität und mit höchstem Komfort. Die enge Zusammenarbeit mit SES und Astra bleibt dafür ebenso wichtig wie der Austausch mit allen Stakeholdern – den Partnern, Herstellern, dem Handel, den Medien und natürlich den Endkundinnen und Endkunden.“

