Waipu.tv jetzt bei MediaMarkt und Saturn – mit Rabatt

Waipu.tv kooperiert mit MediaMarktSaturn. Das IPTV-Angebot lässt sich nun in den Elektronikmärkten testen und kaufen – und ist auch noch billiger.

Bei Mediamarkt und Saturn können Kunden jetzt das IPTV-Angebot von Waipu.tv erwerben. Wie das Exaring-Unternehmen mitteilte, sei Waipu.tv in den rund 400 Märkten in ganz Deutschland verfügbar.

Waipu.tv macht dem Kabelfernsehen Konkurrenz

Waipu.tv macht sich damit bereit für den Kampf um die TV-Kunden, die nach dem Ende des Nebenkostenprivilegs für Kabelfernsehen im Sommer 2024 auch zu Streaming- und IPTV-Anbietern wechseln können. „Der Handel ist für uns ein wertvoller Partner im Markt, mit dem wir neue Zielgruppen erschließen können. Das ist gerade mit Hinblick auf den Wegfall des Nebenkostenprivilegs eine wichtige Erweiterung unseres Vertriebsportfolios“, so Markus Härtenstein, Vorstand der Exaring AG. Von der Kooperation mit MediaMarktSaturn erhoffe man sich einen deutlichen Zuwachs der Abo-Kunden.

Waipu.tv ist bei MediaMarkt und Saturn billiger

Bild: waipu.tv

Das IPTV-Angebot von Waipu.tv gibt es in unterschiedlichen Paketen. Das Standard-Paket „Comfort“ mit 188 Sendern und 153 in HD kostet 7,49 Euro monatlich. „Perfect Plus“ mit 250 Sendern und 238 in HD gibt es für 12,99 Euro im Monat. Wer zusätzlich noch einen Waipu.tv 4K Stick buchen will, zahlt 15,99 Euro monatlich. Bei Mediamarkt und Saturn gibt es den Waipu.tv 4K Stick samt 12 Monaten „Perfect Plus“ aktuell für 119 Euro. Bei Waipu.tv selbst käme man für dieses Paket auf ein Jahr gerechnet auf gut 192 Euro.

Preislich macht Waipu.tv dem Kabelriesen Vodafone – der seine Preise demnächst erhöht – aktuell nur mit dem „Comfort“-Paket Konkurrenz. Womöglich wird Waipu.tv aber im Vorfeld des Wegfalls des Nebenkostenprivilegs Sonderangebote unterbreiten.

Erst seit kurzem kooperiert Waipu.tv übrigens auch mit Google TV.

