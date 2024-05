70 Jahre „die Macht“: Die Fernbedienung feiert großes Jubiläum

Wer sie in der Hand hat, hat „die Macht“ und entscheidet dementsprechend traditionell, was die Familie schaut: die Fernbedienung. So war das zumindest jahrzehntelang in Deutschland. Längst spielt sie auch bei anderen Geräten eine Rolle.

Sie gehört seit Jahrzehnten zur Standardausstattung deutscher Wohnzimmer und war in vielen Familien hart umkämpft: Die Fernbedienung wird in Deutschland 70 Jahre alt. Darauf machte nun die Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik (GFU) in Frankfurt aufmerksam.

„Gerade zwei Jahre war das Nachkriegsfernsehen alt, da sorgten 1954 die ersten Kabel-Fernbedienungen für Aufsehen“, schreibt die Branchenorganisation. Zwei Jahre später folgten die drahtlosen Kontrollgeräte, zunächst mit Ultraschall-Technik. Bis Fernbedienungen serienmäßig mit Fernsehern verkauft wurden – also nicht extra dazu erworben werden mussten -, dauerte es laut GFU aber noch bis 1975.

Fernbedienung ist seit knapp 50 Jahren zum Standard in jedem Haushalt geworden

Nicht nur für den Fernseher vorhanden: In vielen Haushalten häufen sich „Knipser“. © tomispin – stock.adobe.com

Wer heute die Lautstärke des Tons oder den Kanal verstellen will, nutzt sie ganz selbstverständlich – wenn nicht sogar das Smartphone zur Steuerung verwendet wird. Undenkbar auf jeden Fall, immer zum Fernseher, DVD-Player, Radio, Plattenspieler oder der Gaming-Konsole laufen zu müssen.

Die GFU geht von „weit mehr als 150 Millionen Geräten der Unterhaltungselektronik mit klassischer Fernbedienung“ in deutschen Haushalten aus. Manche Kontrollgeräte können auch über die Sprache statt Tastendruck bedient werden – und Universal-Fernbedienungen können unterschiedliche Geräte steuern, statt nur zu einem Gerät zu gehören. Davon wurden laut Branchendaten im vergangenen Jahr knapp 750.000 Stück verkauft.