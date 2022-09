„Pinocchio“ mit Tom Hanks: Weltpremiere am Disney+ Day

Anzeige

Der große Disney Klassiker „Pinocchio“ ist zurück – als Live-Action-Verfilmung mit Tom Hanks. Am Disney+ Day feiert die stargespickte Neuauflage ihre Premiere beim Streaming-Service.

Oscar-Preisträger Robert Zemeckis führt Regie bei dieser Live-Action-Neuverfilmung des beliebten Märchens von der Holzpuppe, die sich auf ein spannendes Abenteuer einlässt, um ein echter Junge zu werden. Tom Hanks spielt Geppetto, den Spielzeugmacher, der Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) baut und sich um ihn kümmert, als wäre er sein eigener Sohn.

Joseph Gordon-Levitt ist Jiminy Grille, der sowohl Pinocchios Begleiter als auch sein „Gewissen“ ist; die für den Academy Award nominierte Cynthia Erivo ist die Blaue Fee; Keegan-Michael Key ist der „ehrenwerte“ John; die für den Academy Award nominierte Lorraine Bracco gibt mit „Sofia, die Möwe“ eine neue Figur, und Luke Evans ist der Kutscher. Ebenfalls mit dabei sind Kyanne Lamaya als Fabiana (und ihre Marionette Sabina), Giuseppe Battiston als Señor Stromboli und Lewin Lloyd als Lampwick.

Abgesehen von der „Pinocchio“-Premiere gibt es diverse weitere Highlights und Premieren am Disney+ Day am 8. September: So läuft „Thor: Love and Thunder“ beim Streaming-Service an und mit „Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedi“ gibt es ein Making-of zur Star Wars Serie bei Disney+.

