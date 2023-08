Sky verschenkt UHD: Gratis-Jahr für bestimmte Kunden

Anzeige

Wer Sky-Inhalte wie die Bundesliga in UHD sehen will, muss dafür normalerweise draufzahlen. Derzeit verschenkt der Pay-TV-Anbieter aber ein Jahr an bestimmte Kunden.

Pay-TV-Anbieter Sky zeigt ausgewählte Inhalte auch in UHD: Am Bundesliga-Samstag gibt es das Topspiel in UHD-Qualität, auch von der Formel 1 berichtet Sky mit Bildern in höchster Auflösung. Zudem gibt es über Sky Q auch Film- und Serienhighlights von Warner Bros und HBO in UHD zu sehen.

UHD kostet bei Sky extra

Wer Sky-Sender in UHD sehen will, muss im Normalfall 5 Euro monatlich mehr zahlen. (Bild: © Sky Deutschland)

Allerdings müssen Sky-Kunden für die UHD-Inhalte unabhängig von den gebuchten Paketen eine monatliche Zuzahlung von 5 Euro leisten, sonst ist halt Full-HD das Ende der Fahnenstange. Für die Kundschaft von Sky-Streamingdienst Wow ist trotz anders lautender Verheißungen UHD selbst für Geld nicht zu haben, da ein entsprechendes Angebot immer noch nicht besteht.

Nur für Neukunden: UHD ein Jahr gratis

Nun wirbt Sky mit einem Angebot um Neukunden für sein Pay-TV-Angebot – und schenkt diesen bei Abschluss eines Jahresvertrages die UHD-Option direkt für die gesamte Mindestvertragslaufzeit. Bei zwölf Monaten Gratis-UHD werden so gegenüber dem normalen Paketpreis insgesamt 60 Euro im ersten Jahr eingespart. Geht der Vertrag mit Sky in die Verlängerung, fallen dann jeweils 5 Euro monatlich für die Zubuchoption an.

Darüber hinaus gibt es weitere attraktive Gründe, derzeit das Jahresabo von Sky abzuschließen: Sämtliche Pakete des Pay-TV-Senders sind inklusive Netflix- und Paramount+ derzeit für nur 40 Euro zu haben.

