Dschungelcamp 2017: RTL gibt Teilnehmer bekannt

Eine Woche vor Start der elften Auflage von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" beendet RTL alle Spekulationen und gibt die sogenannten Promis bekannt, die sich im australischen Dschungel einquartieren werden.



Um die Teilnehmer seines Quoten-Hits "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" macht RTL immer ein großes Geheimnis. Schließlich soll die Spannung beim Zuschauer hochgehalten werden, welche C-Promis die Ehre haben, im australischen Busch um die Dschungelkrone zu kämpfen. Dank der "Bild", die in diesem Gebiet immer gut informiert ist, werden aber bereits vor Start die Kandidaten bekannt. Und so gibt es jetzt, wo der Kölner Sender das Geheimnis lüftet, auch keine wirklichen Überraschungen mehr.