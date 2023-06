Spiegel TV Geschichte und Curiosity TV fallen zum Juli weg – das bietet Sky als Alternative

Anzeige

Bei Sky stehen die Sender-Abschaltungen Nummer drei und vier in diesem Jahr an. Nimmt man die von E! Entertainment und Junior zum Jahreswechsel 2022/23 hinzu, kommt sogar bereits auf sechs. Vom Bannstrahl getroffen werden dabei diesmal zwei Doku-Sender aus ein und dem selben Hause.

Zum 1. Juli nimmt Sky die Doku- und Wissenssender Spiegel TV Geschichte und Curiosity TV aus dem Programm, ab Samstag werden die beiden Sender aus dem Angebot entfernt. Im Programm-Guide sind dementsprechend auch nur noch Sendungen bis Mitternacht aufgeführt.

Die Begründung dafür gestaltet sich laut Anbieter relativ einfach: Mit Sky Documentaries gebe es im Block der jüngeren hauseigenen Sender bereits einen Kanal, der sich programmatisch ähnlich ausrichtet. Zusammen mit dem ebenfalls im Programm verbleibenden History Channel soll die eigene Sendermarke gestärkt werden, auch mit senderübergreifenden Sonderprogrammierungen:

Sky teilte DF dazu exklusiv mit: „Vor diesem Hintergrund bietet Sky weiterhin ein breites Angebot aus dem Bereich Factual Entertainment, insbesondere mit der eigenen Sendermarke Sky Documentaries und der langjährigen Partnerschaft mit dem History Channel. So ist u.a. eine gemeinsame Sonderprogrammierung unter dem Namen ‚Geschichten hinter der Geschichte‘ geplant. In der Zeit vom 1.-7. Juli werden den Sky ZuschauerInnen rund um die Uhr hochwertige Geschichts-Dokumentationen zur Verfügung gestellt. Auf Sky Documentaries laufen am Wochenende von 12-24 Uhr und unter der Woche von ca. 15 bis 24 Uhr Programme wie ‚Mumien, Mord und Mythen: Antike Ermittlungen‘, ‚Hitlers Zirkel des Bösen‘ und die deutsche Erstausstrahlung von ‚Hitlers Putsch 1923 – Tage, die die Welt veränderten‘. Insgesamt beinhaltet die Sonderprogrammierung von Seiten Sky Documentaries 14 Titel und ca. 94 Stunden Programm. Auch viele andere Programminhalte aus dem Bereich Factual Entertainment bündeln wir auf Aggregationsplattform Sky Q sinnvoll unter einem Dach, sei es durch die Integration der Discovery+ App (für Sky Q Kunden für 12 Monate kostenlos).

Sky Comedy wird auch eingestellt

Etwas später im Verlauf des Sommers wird dann auch noch Sky Comedy eingestellt. Konkreter als Mitte September ist man in dieser Angelegenheit noch nicht geworden. Mehr dazu im separaten DIGITAL FERNSEHEN-Artikel. (RWS/bey)

