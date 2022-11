Sky-Verkauf: Gespräche mit ProSiebenSat.1

Anzeige

Bitte hinten anstellen! Offenbar wirft der nächste Sky-Deutschland-Interessent seinen Hut in den Ring: Nach Informationen von Reuters handelt es sich dabei um ProSiebenSat.1.

Die Privatsenderfamilie habe erste Gespräche mit Comcast über einen Kauf von Sky Deutschland geführt heißt es dort. Man beruft sich jedoch lediglich auf „zwei mit dem Sachverhalt vertraute Quellen“, die nicht weiter benannt werden. Klar ist aber: In die Sache kommt anscheinend allmählich Bewegung.

Was bisher geschah:

Zur Erinnerung: Ende Oktober hieß es aus US-Medienkreisen, dass Mutterkonzern Comcast an einem Verkauf von Sky Deutschland arbeiten würde (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Zum vergangenen Wochenende kam eine neue Dynamik in die Sache, als 1&1 ein Interesse nachgesagt wurde (DF-Bericht hierzu). Das Unternehmen ist zwar primär als Internetanbieter bekannt, verfügt aber auch über ein TV-Angebot, dass durch eine Sky-Übernahme natürlich erheblich aufgewertet würde.

Kann ProSiebenSat.1 sich Sky Deutschland überhaupt leisten?

Der wie ein Elefant im Raum stehende Kaufpreis von „nur“ 1 Milliarde Euro für Sky Deutschland scheint seine angedachte Wirkung als Lockmittel für potenzielle Bieter nicht zu verfehlen. Denn offenbar denkt nun selbst ein chronisch klammer Laden wie ProSiebenSat.1 über ein Gebot nach. Nicht unerwähnt sollte hierbei bleiben, dass das zum Berlusconi-Konzern gehörende Medienkonsortium MFE (MediaForEurope) seine Anteile an ProSiebenSat.1 stetig erhöht und auf diese Weise ein Übernahme-Angebot gegebenenfalls leichter zu stemmen ist.

Steckt Berlusconi dahinter?

Wie viel an der Sache dran ist, ist momentan schwer einzuschätzen. Hierzulande halten sich alle Beteiligten vornehm zurück bislang. Bei der Verkündung der Quartalszahlen von 1&1 am morgigen Donnerstag könnte sich das zwar ändern, bis dahin kommen die Impulse zur Diskussion primär aus US-amerikanischen Kreisen, so wie auch in diesem Fall.

Sky Deutschland stehen in jedem Fall ein stürmischer Winter bevor, so wie es aktuell aussieht.

Bildquelle: df-sky-schwarz: Sky Deutschland