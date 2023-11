Neue HD+ TV-App bringt völlig neue Funktion für Sat-TV-Haushalte

HD+ launcht neue App: Ausspielung der neuen HD+ TV-App erfolgt schrittweise auf alle TV-Geräte. Viele Komfortfunktionen auch für nicht aktive HD+ Kundinnen und Kunden verfügbar.

Satelliten-Empfang wird dank intuitiver Oberfläche zum hybriden Fernsehvergnügen mit reibungslosem Wechsel zwischen Live-TV und Komfort-Services wie Pause, Mediatheken-Suche oder Neustart-Funktion. Die neue Home-Seite ermöglicht Usern einen bequemen und raschen Überblick über attraktive Inhalte mit TV-Tipps, Highlights der Mediatheken sowie den einfachen Zugriff auf die beliebtesten TV-Formate unterschiedlicher Genres.

Pause-Funktion erstmals für Satelliten-Haushalte verfügbar

Die HD+ TV-App wird heute gelauncht und ist bereits in über 80 Prozent aller neu verkauften UHD-TV-Geräte integriert. Das Update wird bis Anfang 2024 an alle TV-Geräte ausgespielt, auf denen die App aktiviert ist.Satellitenhaushalte können sie unverbindlich mit allen Funktionen sechs Monate testen. Neben den HD+ Sendern in HD- gehören bekanntlich auch Programme in UHD-Qualität dazu. Außerdem erhält man einen automatischen Hinweis zu Sendungen, die parallel in UHD empfangbar sind. Aktuell sind das über 2.000 UHD-Events im Jahr, darunter Shows wie „Let’s Dance“ oder das „1% Quiz“, Spielfilme und Sporthighlights wie Fußballspiele der Nationalmannschaft oder der Europa League.

November 2023: Monat der großen HD+ Neuigkeiten

HD+ Stream: Die wichtigsten Fragen zum neuen Angeb

13 neue HD-Sender und 3 Free-Sender

HD+: IPTV auf Samsung-TVs – dann ist es soweit

UHD Highlights im November

Die Sender im Vielfalt+ Paket von HD Plus. Bild: HD Plus GmbH

Wer sich nach der kostenlosen Testphase nicht für HD+ und das Paket mit 26 Sendern in HD-Qualität sowie drei UHD-Sendern entscheidet, kann die HD+ TV-App kostenlos mit eingeschränktem Umfang weiter nutzen. Dafür können in den persönlichen Senderliste die HD-Varianten der HD+ Sender einfach durch die SD-Varianten ersetzt werden, so dass kein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden muss. Außerdem können diese App-Nutzer die Pause-Funktion bei ausgewählten privaten Sendern weiterhin in SD-Qualität und bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sogar in HD-Qualität nutzen. Auch die Home-Seite mit Empfehlungen steht weiter zur Verfügung. Zudem gehört der Empfang des jüngst gestarteten Vielfalt+ Pakets mit aktuell 13 neuen Sendern in HD-Qualität zu den Vorteilen für TV-App-Nutzer ohne aktives HD+ Produkt.

Mit neuer HD+ TV-App wird Satelliten-Empfang zum Fernsehen nach Maß

Nachdem die HD+ TV-App 2019 erstmals vorgestellt wurde, ist sie mittlerweile bei der Mehrzahl der Neugeräte aller großen Markenhersteller in Deutschland mit an Bord. Sie muss lediglich einmalig bei der Installation des Neugeräts aktiviert werden. In den ersten sechs Monaten kann die App unverbindlich getestet und danach verlängert werden. Dafür stehen mit dem monatlich kündbaren Abo (für 6 Euro pro Monat), der klassischen Verlängerung (75 Euro für 12 Monate), der HD+ Verlängerung inklusive HD+ ToGo (95 Euro für 12 Monate) oder der HD+ Verlängerung mit Abo (65 Euro für 12 Monate, danach 6 Euro pro Monat) verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.