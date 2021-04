Anzeige

In den letzten Tagen ist wieder einiges passiert: Das Ende Nebenkostenprivilegs naht. Vodafone beginnt die 3G-Abschaltung. Skandalnudel Willi Herren ist von uns gegangen. Und vergessen wir nicht die implodierende Super League. DIGITAL FERNSEHEN hat die Themen der Woche gesammelt, und verschafft noch einmal einen Überblick.

Disney+ jetzt auch auf Sky Ticket TV Stick verfügbar

Sky erweitert sein Streaming-Angebot: Über Sky Q ist die App von Disney+ ja bekanntlich schon seit Anfang des Monats verfügbar. Seit dieser Woche ist die App nun auch auf dem Sky Ticket TV Stick verfügbar. Wer bereits ein Abo bei Disney+ besitzt, kann ganz einfach über App auf die Filme und Serien zugreifen. Hier geht es zum ausführlichen DF-Artikel. Auch interessant: Sky Ticket ist im Übrigen diese Woche auch in der App Gallery von Huawei gelandet.

French Open wieder in UHD HDR

An jedem der 15 Turniertage werden alle Spiele auf dem Centre Court Philippe Chartier bei Eurosport 4K auf UHD1 by HD Plus zu sehen sein. Damit wiederholt der traditionell vom Pariser Grand Slam-Turnier live übertragende Sportsender sein Engagement aus dem Vorjahr. 2020 finden die French Open vom Sonntag, den 30. Mai, bis zum 13. Juni wie immer auf der Tennisanlage Roland Garros statt. Hier geht es zum ausführlichen DF-Artikel.

HD Plus in 2021er Sony TVs integriert

Und wo wir gerade bei HD Plus sind: Sony integriert HD Plus in alle 2021er Google TV-Modelle. Die Implementierung läuft über die kommende Monate und wird im Sommer abgeschlossen sein. Bereits verkaufte 2021er-Modelle erhalten HD Plus durch ein automatisches Onlineupdate. Hier geht es zum ausführlichen DF-Artikel.

Sat.1 reagiert auf Willi Herrens Tod

Am 20. April wurde der aus der „Lindenstraße“ bekannte Schauspieler Willi Herren in seiner Wohnung tot aufgefunden. Zuletzt war der immer für einen Skandal gute 45-Jährige in der Sat.1-Trashshow „Promis unter Palmen“ zu sehen. Aus Pietätsgründen hat der Sender die Ausstrahlung des Formats mittlerweile eingestellt.

Neuer Apple TV 4K

Neben bunten iMacs und iPhones hatte Apple bei seinem Event unter der Woche auch noch die neueste Generation seines Apple TV 4K im Gepäck. Der Konzern möchte Käufer mit einer komplett neuen Siri Remote und HDR mit hoher Bildwiederholfrequenz überzeugen. Möglich soll dies der dabei verwendete A12 Bionic Chip machen. Hier geht es zum ausführlichen DF-Artikel. Außerdem wurden auch noch die sogenannten Air Tags neu vorgestellt. Mit ihrer Hilfe sollen allerlei Sachen wie Schlüss und ähnliches getrackt werden können, die man hin und wieder verlegt.

Vodafone startet bald LTE-Umstellung

Das veraltete 3G-Netz soll dabei dem moderneren LTE-Netz weichen. Im Zuge der Umstellung will Vodafone das bislang für 3G verwendete 2100 MHz Frequenzband mit insgesamt 20 MHz für LTE umwidmen. Die erforderlichen technischen Vorbereitungen seien dafür bereits weitestgehend abgeschlossen, teilte das Unternehmen zu Beginn der Woche mit. Als erste drei Pilot-Städte kündigt Vodafone jetzt Mainz, Wiesbaden und Chemnitz an. Hier geht es zum ausführlichen DF-Artikel.

Das Ende der Kabel-Nebenkosten

Dann haben sich noch die Bundestagsfraktionen der CDU/CSU und SPD am Dienstag dafür ausgesprochen, dass die Kosten ab Juli 2024 nicht mehr wie bisher auf die Miete umgelegt werden dürfen. Bislang müssen Mieter zahlen, wenn der Vermieter das so will. Die neue Regelung ist umstritten, Kabelnetzbetreiber wie Vodafone laufen dagegen Sturm. Die Telekom wiederum würde profiteren. Hier geht es zum aushführlicen DF-Artikel.

„Hör mal, wer da hämmert“-Stars wiedervereint

30 Jahre ist es her, dass Allen und Karn als Tim und Al in der Sitcom „Hör mal, wer da hämmert“ ein kongenalies Duo in der fiktiven Heimwerker-Show „Tool Time“ verkörperten. Nun wird die Fiktion Realität. In „Tim Allen – Wettkampf der Heimwerkerkönige“ treffen die beiden im History Channel wieder aufeinander. Hier geht es zu ausführlichen DF-Artikel.

Super League implodiert

Dann gab es zum Beginn der Woche ja auch noch die Eintagsfliege Super League. Zwölf – mit Verlaub – Bonzenvereine wollten der UEFA abtrünnig werden und einen eigenen internationalen Wettbewerb gründen. Nach tobenden Protest, vor allem in England, ruderten mitllerweile fast alle Klubs wieder zurück. Im Windschatten des ganzen Boheis gelang es dem europäischen Verband dabei eine Champions-League-Reform durchzuwinken, die diesen 1992 eingeführten Wettbewerb eigentlich auch zu einer geschlossenen Gesellschaft von Top-Klubs verkommen lässt. Lesen hier den DF-Kommentar dazu.

Oscars werden diese Woche verliehen

Zu guter Letzt hätten wir da ja auch noch die Oscars: In der Nacht auf Montag ist es wieder so weit. In Deutschland überträgt wie gewohnt ProSieben das Event. Bereits jetzt stehen aber schon die Gewinner der goldenen Himbeeren für die schlechtesten Filme des Jahres fest. Vielleicht sind ja wieder einige Überschneidungen dabei. Bei Interesse an aussichtsreichen Oscar-Kandidaten wie „Tenet“ oder Preisträgern vergangener Jahre bietet Sky aktuell einen ausgewiesenen Pop-up-Channel für diese Zwecke an. Hier geht es zum ausführlichen DF-Artikel.

