RCK.TV eingestellt – Musiksender 2021 nicht mehr on air

Der Musiksender der HighView Gruppe ist nicht mehr auf Sendung. Zum Jahrebeginn hat RCK.TV den Betrieb eingestellt.

Auf der Homepage des Senders ist zum jetzigen Zeitpunkt nur noch diese Verabschiedung zu lesen: „Eine Ära geht zu Ende. Nach unzähligen zertrümmerten Gitarren, Beschwörungen an den Gott des Rock’n’Roll und durchbangten Nächten müssen wir Abschied nehmen. 13 Jahre lang haben wir euch mit Leidenschaft und Herzblut die Gehörgänge durchgepustet. Leider kehrt ab 2021 Stille auf dem Sender ein. Wir verabschieden uns aber mit einer fetten Silvesterparty von euch – so wie ihr es von RCK TV gewohnt seid. […] Ihr wart ein tolles Publikum! Wir hoffen, wir konnten euer Leben etwas lauter und glücklicher machen.“

Rock und Metalsender war knapp über 13 Jahre auf Sendung

Im April hatte der Sender ein wictiges Standbein verloren, als Vodafone relativ plötzlich den Sender aus seinem Angebot geschmissen hatte (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Ohne Vorwarnung erschien damals auf RCK.TV und dem auch zur Highview-Gruppe gehörenden Popsender Jukebox eine rote Infotafel mit dem Satz: „Dieser Sender ist ab sofort nicht mehr in unserem Programmportfolio enthalten.“ Auf die DF-Nachfrage hie0 es seitens Vodafone damals, dass die Sender aus lizenzrechtlichen Gründen nicht mehr verbreitet würden. Auch bei Waipu.tv war der Sender kurz vor der Einstellung bereits aus dem Angebot verschwunden. Gestartet wurde das Hardrockrockprogramm einst am 1. November 2007.

Bei der Highview-Gruppe ist derzeit generell viel in Bewegung. So wurde erst im Dezember der neue Free-TV-Sender Schlager Deluxe zum Vollprogramm aufgewertet und der Dokukanal Planet in doxx umgenannt.

Ein typischer Tag bei RCK.TV

Das Tagesprogramm von RCK.TV sah seinerzeit wie folgt aus.

6 Uhr – Kickstarter

12 Uhr – RCK My Day

18 Uhr – RCK Heroes

20 Uhr – Back to 1990

22 Uhr – Alternative RCK

0 Uhr – Just RCK

2 Uhr – Night RCK

