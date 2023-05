Joyn auf Expansionskurs, MagentaTV-News und neue Gratis-Sender: DF-Themen der Woche

Anzeige

KW 18: Die vergangene Woche bot wieder einiges an Neuigkeiten: DIGITAL FERNSEHEN gibt nochmal einen Überblick von DAZN, über Joyn bis MagentaTV.

Pay-TV-Kunden können aktuell einen „Star Trek“-Marathon der besonders langen Art bei Syfy beobachten. Dabei geht es ganz nostalgisch zu, wie sich in diesem DIGITAL FERNSEHEN-Artikel nachlesen lässt.

Zu erst einmal wurde diese Woche das gesamte TV-Angebot der Telekom einem Kostencheck unterzogen (mehr dazu hier), dann lieferten die Bonner exklusiv gegenüber DF Details zu ihrer Kooperation mit den Skandinaviern von Viaplay und schließlich gab es auch noch eine Personalie zu verkünden.

Inhalte von Viaplay Select sind kürzlich im großen Stil bei MagentaTV angelandet – und das war noch nicht alles. © Viaplay Group

Vodafone vermeldete auf der anderen Seite die Integration der RTL+ App auf der GigaTV Cable Box 2 und weiteren Empfangsgeräten. Nutzer älterer Hardware schauen aber vorerst in die Röhre. Des Weiteren freut man sich etwas weiter Rhein-abwärts in Düsseldorf aber darüber, dass die Zahl größerer Störungen sinken. Man muss aber auch eingestehen, dass das Festnetz in Vergangenheit nicht die gewünschte Stabilität vorweisen konnte. Ein Verdacht, den so manch ein Leid erprobter Kunde vielleicht schon früher gehabt hat.

Die aufgeschalteten Channels dieser Kalenderwoche 18 ein, dass sie alle bei kostenlosen Anbietern zu sehen sind:

Bei Amazon Freevee gab es diese Woche zwei Neuzugänge zu verzeichnen

Nutzer von Pluto TV mussten sich dagegen mit „nur“ einem neuen Kanal begnügen, dafür ist das Sender-Angebot hier deutlich größer als bei der Gratis-Konkurrenz von Amazon.

Joyn macht in Österreich ernst – XXL-Mediathek-Pläne auch für Deutschland?

In Österreich macht ProSiebenSat.1(Puls4) ab sofort ernst im Netz. Auf Zappn bleibt’s künftig zwar duster, dafür wurde nun aber die Streamingplattform Joyn auch im Alpenland gelauncht. Im Gegensatz zu Deutschland ist das Projekt dort aber als XXL-Mediathek mit viel mehr Kooperationspartnern angelegt – unter anderem auch DAZN. Dem Chef der Sendergruppe, Bert Habets, schwebt hierzulande schon seit längerem ähnliches vor. Ist das Austria-Projekt nun ein erster Testlauf?



Fangen in Großbritannien langsam an, Staub anzusetzen in den Regalen: Die Die drei Modelle an Sky-Glass-Smart-TVs. Bildquelle: Sky.com

Bei Sky UK & Ireland ist man enttäuscht über die Verkaufszahlen des groß angekündigten ersten Fernsehers aus eigenem Hause, Sky Glass. Der in Deutschland auf unbestimmte Zeit verschobene Kabellos-Smart-TV bleibt auf jeden Fall hinter den Erwartungen zurück.

DAB+: Nachrichten und Musik bald individualisierbar?

Themen der Woche kurz notiert

ARD steigt endlich in Länderspiele ein | Waipu.tv nennt Nutzerzahlen | „Dune 2“ – Erster Trailer veröffentlicht | FIFA droht mit Blackout bei Frauen-WM | Hollywood-Autoren im Streik | Mittagsmagazin künftig aus Leipzig? | Amazon erwirbt weitere Batman-Rechte

