Themen der Woche: Neuer DAB-Plus-Sender, Sky Replay & NHL-Coup und neue Vodafone-Station

Die letzte September-Woche brachte noch einmal viele Neuigkeiten. Zum Beispiel war Amazon fleißig in smarten heimischen vier Wänden unterwegs und auch HD Plus hatte neues zu vermelden:

Denn seit dieser Woche kann HD Plus auch unterwegs auf Smartphones oder Tablets (für Android und iOS) genutzt werden. Mit der neuen HD Plus App stehen über 50 HD-Sender mobil und live via Streaming zur Verfügung. Hier geht es zum ausführlichen DIGITAL FERNSEHEN-Artikel zu HD Plus ToGo. Nur einen Tag nach dem Start des neuen Angebots ging dann überraschenderweise Geschäftsführer Georges Agnes am Donnerstag von Bord (DF-Artikel hierzu).

Vodafone hat seinerseits ein neues Router-Modell vorgestellt. Die sogenannte Vodafone Station kommt ab sofort mit Wi-Fi 6-Unterstützung. Lesen Sie mehr zu dem neuen Gerät im separaten Artikel vom Mittwoch.

Sky sticht DAZN aus

Die beste Eishockey-Liga der Welt, um Kufencracks wie Leon Draisaitl, hat seit dieser Woche ein neues Zuhause. Denn die NHL läuft ab der kommenden Saison bei Sky. Diese startet schon in wenigen Tagen. Weitere News zu dem Sportrechte-Coup finden sich im ausführlichen DF-Artikel.

Mit Sky Replay steht zudem auch noch ein neuer Sender kurz vor seinem Debüt. Dabei handelt es sich jedoch vielmehr um eine Senderumstellung von Sky Serien und Shows zu Sky Replay, als um einen waschechten neuen Kanal. Was bei Sky Replay zum Start läuft lesen Sie hier.

Fox und Disney Junior eingestellt

Es gibt aber auch einen Sender auf der Verlustseite zu beklagen bei Sky. Seit dem Monatswechsel ist der Kanal Fox Geschichte (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Gleiches gilt seit dieser Wocher auch für Disney Junior. Dieser Sender war aber schon seit 2020 nicht mehr im Sky-Portfolio. Mutterkonzern Disney möchte mit der Maßnahme seinen Streamingdienst Disney+ stärken.

Der US-Marktführer für Streamingplayer Roku ist derweil seit dieser Woche endlich auch in Deutschland aktiv (DF berichtete). Mit Kampfpreisen versucht man ähnlichen Erfolg gegen die Konkurrenz von Amazon Fire TV, Chromecast und Konsorten erzielen zu können, wie in den Vereinigten Staaten. Zum Start haben wir direkt die sogenannte Streambar – eine Mischung aus Soundbar und Streamingbox – unter die Lupe genommen. Hier geht es zum ausführlichen Test.

Bond allenthalben

Der insgesamt 25. und gleichzeitig letzte James-Bond-Film mit Daniel Craig, „Keine Zeit zu sterben“, läuft seit dieser Woche in den Kinos. Knapp hinter der Bundestagswahl dürfte die Weltpremiere des Streifens wohl eines der Themen der Woche gewesen sein. Ob das Bohei um Craigs letzten Auftritt im Dienste seiner Majestät gerechtfertigt ist, lesen Sie in der Filmkritik von DIGITAL FERNSEHEN.

Sky hat es sich derweil natürlich nicht nehmen lassen, alle weiteren 24 Bond-Filme auf dem speziell eingerichteten Kanal Sky Cinema 007 zu präsentieren.

Bei all diesen vielfältigen Themen der Woche nicht zu vergessen: Ab Montag startet nicht nur Sky Replay, sondern auch AIDAradio. Der neue Sender von Antenne Deutschland und AIDA Cruises geht über den zweiten nationalen DAB-Plus-Multiplex auf Sendung. Mehr zu dem neuen Digitalradioprogramm gibt es im separaten DF-Artikel vom Donnerstag.

Bild klaut Inhalte aus Wahlsedungen von ARD & ZDF

Der Aufreger der Woche war der nonchalante „Diebstahl“ des neuen TV-Senders Bild von deutlich mehr als zehn Minuten Sendematerial der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung zur Wahl. Darunter waren minutenlange Auszüge der sogenannten Elefantenrunde am späteren Sonntagabend sowie Hochrechnungen gleich zu Beginn der Übertragungen. ARD und ZDF haben Bild nun eine Abmahnung inklusive Schadenseratzforderung zukommen lassen.

Weitere Themen der Woche kurz notiert:

Skandal-Filmreihe startet heute bei Tele 5 | Eutelsat weist Übernahmeangebot zurück | Ridley Scott plant „Gladiator“ | Amazon präsentiert Haushaltsroboter Astro | 5 Jahre funk | Neues Logo und Design für Tele 5 | Starttermin für „Star Wars: Das Buch von Boba Fett“ fix | M7 erweitert Portfolio um zwei Pay-TV-Sender | Neue Fritzboxen von AVM | Amazon Echo Show 15 vorgestellt

