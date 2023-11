Bild und Gottschalk – Deutschland verliert zwei der Größten: Themen der Woche

KW 47: Die vergangene Woche bot wieder einiges an Neuigkeiten. DIGITAL FERNSEHEN gibt nochmal einen Überblick von Sender-Sensationen, über Thommy bis hin zu Heidi, jedoch ohne den immer noch omnipräsenten Black Friday.

Für Leser, die trotzdem nicht ohne die besten Rabatte auskommen, gibt es pünktlich vor dem nun folgenden Cybermonday noch Abhilfe.

Was für eine schwarze Woche: Gottschalk weg (gleich zweimal), Grimme pleite und Letterman auf einmal wieder da. Doch damit noch lange nicht genug:

Heidi Klum wurde profilaktisch mit Deutschem Fernsehpreis fürs Lebenswerk ausgezeichnet, um weitere TV-Auftritte wie in „Die Bergretter„ zu vermeiden. Andere müssen 60 Jahre in einer Telefonzelle durch Zeit und Raum reisen, um am selben Tag ähnlich viel Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Gottschalk-Abschied geht als „schwarzer Samstag“ in die TV-Geschichte ein, Klums „Bergretter“-Folge als schwarzer Donnerstag

Neben mehr oder weniger relevanten neuen Sendern hüben, wie drüben, platzte dann noch eine Riesen-Wiedergutmachung für Free-TV-Fröhner via Sat und Kabel ins Haus, wohl um über den baldigen Verlust von ServusTV und, wie nun fest steht, Bild TV hinwegzutrösten. Was für eine Desaster! Was sollen wir nur ohne die ungefragten Einwürfe von Marcel Reif, nutzlosen Dokus und Springer-Attitüde-getränkten „Berichterstattungen“ jetzt machen? Der Live-Sport von Dyn wird übrigens zu einem anderem Sender hinübergerettet. In bester Erinnerung bleibt aber wohl noch diese Lachnummer von Bild TV.

Und, nur um das eingangs erwähnte Versprechen, die Black Friday außen vor zu lassen, zu brechen, hat sich Paramount+ letzte Woche doch tatsächlich mit dem Mucki-Tempel McFit zusammengetan – zwecks Abo-Verschenk-Aktion. Für Lauffaule wurde aber auch noch ein Deal nachgelegt.

Und für diejenigen, denen das hier jetzt zu wenig Sky-Inhalte bot, noch die gesammelten Neuigkeiten der Woche aus Unterföhring:

Und DAZN und HD+ natürlich nicht zu vergessen:

