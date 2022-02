TdW: Viele neue Sender-Pakete und der unausweichliche Super Bowl

Anzeige

Super Bowl hier, Super Bowl, könnte man denken, wenn man dieser Tage von Themen der Woche spricht: Aber weit gefehlt: Neue Serien und Sender drängeln sich im DF-Wochenranking vors ovale Schweinsleder.

Pluto TV bringt im Februar insgesamt fünf neue Sender an den Start. Drei davon machten dabei diesen Montag den Anfang. Zwei weitere folgen noch im Laufe des Monats. Um welche es sich dabei handelt, lesen Sie im dazugehörigen DIGITAL FERNSEHEN-Artikel.

Neue Sender bei Pluto TV, Kabelio und Rakuten TV

Bei Kabelio steht der Start der insgesamt fünf neuen Kanäle noch an. Damit einher geht auch eine großflächige Senderumstellung. Hier gibt es nähere Informationen zu den Änderungen bei der Schweizer Satelliten-Plattform. Rakuten bietet derweil neuerdings ein Quintett an BBC-Sendern an.

Disney+: „Obi-Wan Kenobi“ startet und „Futurama“ kommt zurück

Das lange Warten hat bald ein Ende: Nach durchaus erfolgreichen Spin-Offs wie „The Mandalorian“ und jüngst „Das Buch von Boba Fett“ startet Disney+ mit „Obi-Wan Kenobi“ die Flaggschiff-Serie aus dem „Star Wars“-Kosmos. Das Startdatum und weitere Infos zur Serie ist dem separaten DF-Artikel vom Donnerstag zu entnehmen.

Noch länger warten und auch in Geduld üben müssen sich Fans der zweiten Matt-Groening-Kultserie neben den „Simpsons“. Richtig! es geht natürlich um „Futurama“. Manch einer ist ja sogar der der Meinung die Geschichten aus dem Jahr 3000 wären sogar besser als die der gelben Springfieldsippe. Sei es drum … „Futurama“ kommt zurück! Wann, wie und wo, ist hier noch einmal nachzulesen.

Kleine Info am Rande für Trekkies: Die neuen Folgen „Star Trek: Discovery“ sind angelaufen und die Free-TV-Premiere der ersten Staffel ebenfalls festgelegt worden.

Neuigkeiten aus dem Hause Telekom

DAB+ News der Woche

Berlinale eröffnet

Im Vorfeld der Berlinale gab es jede Menge Kritik am Präsenz-Format. Nichtsdestotrotz wurde die 72. Ausgabe des Filmfestivals am Donnerstag feierlich mit der Fassbinder-Adaption „Peter von Kant“ eröffnet. Hier geht es zum Bericht unseres Film-Experten vor Ort.

3sat begleitet die Berlinale derweil nicht nur mit reichlich Programm von und über das Festival, sondern sendet währenddessen auch die Filmreihe „Arthouse Kino“ im TV. Alle Filme und Sendezeiten gibt es hier.

Kommen wir zum „Spocht“: Der Super Bowl am morgigen überschattet das Sport-Wochenende. Was man von der Übertragung alles erwarten kann und wo man in Deutschland das NFL-Finale zwischen den Los Angeles Rams und Cincinatti Bengals live verfolgen kann, ist hier nachzulesen.

Schaut man ein kleines bisschen weiter in die Zukunft, bemerkt man, dass bereits am Dienstag die Champions League weiter geht. Welches Spiel (und auch drei andere Achtelfinalbegegnungen) Amazon Prime Video dabei zeigt, lesen Sie hier.

DIGITAL FERNSEHEN hat auch noch einmal den Taschenrechner angeworfen und zusammengerechnet, wieviel es kostet, wenn man alle Live-Fußball-Pakete der verschiedenen Anbieter sein Eigen nennen möchte. Welche doch recht stattliche Summe dabei herausgekommen ist und was es überhaupt alles für Angebote gibt, verrät der Artikel vom Mittwoch.

Und dann hat RTL diese Woche auch noch bekannt gegeben, welche Formel-1-Rennen sie 2022 im Free-TV übertragen.

Themen der Woche kurz notiert

Lindenstraße kommt vielleicht zurück | Spiegel TV Wissen: Umbenennung terminiert – UHD-Inhalte geplant | Felix Lobrecht jetzt 1LIVE-Moderator | ZDF muss Olympia-Übertragung abbrechen | NHL ab nächster bei ProSieben Maxx | Neue Vorwürfe im Fall Julian Reichelt | RT bald auch in Österreich? | Mehr Golf bei Sky | SWR plant neues Sex-Format – mit Schöneberger? | ZDF stellt altgedientes Format ein | Oscar Nominierungen 2022 – Netflix Top-Favorit